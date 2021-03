Jamie Foxx: «Tutto sulla mia famiglia», il premio Oscar torna in tv con una serie prodotta insieme alla figlia Corinna

Jamie Foxx, Premio Oscar per il biopic Ray, ritorna in tv con la sitcom Papà, non mettermi in imbarazzo!, prodotta insieme alla figlia maggiore, Corinne, e basata sul loro rapporto, su Netflix dal 14 aprile 2021.

Il 53enne texano, che presto indosserà i guantoni per Tyson, serie tv sull’icona del pugilato, ha appena ultimato le riprese del terzo capitolo dell’Uomo Ragno con Tom Holland (Spider-Man: no way home).



Perché ha deciso di tornare in tv, dove la sua carriera è iniziata?

«Non c’è niente come il piccolo schermo. È bello che in un film sono molte le persone coinvolte, ma capita che dopo averlo fatto sembra diverso da come appariva sulla carta. In TV non funziona così…»



La serie parla della sua famiglia. A chi dei suoi parenti è più legato?

«Devo tutto a mia nonna che mi ha spronato a studiare musica classica. Così ho ricevuto una borsa di studio, ho imparato il pianoforte ma anche la disciplina e le basi di cui un artista ha bisogno».



E le è servito quando per interpretare Ray Charles …

«Suonare davanti a lui è stata un’emozione senza paragoni. E pensare che nessuno sul set di Ray credeva ne fossi capace».



Tra i suoi molti talenti c’è anche una vena comica incredibile. Com’è nata?

«Facevo le imitazioni fin da bambino, guardando con i nonni di nascosto il Tonight Show e riproponendo le battute l’indomani a scuola, spacciandole per mie. Con grande successo, ovviamente».



Sua figlia dice che si è presentato a casa del suo fidanzatino del liceo spaventandolo a morte. È un genitore così severo?

«Se lo dice lei! (ride, ndr) Sono fortunato perché ho una figlia giudiziosa a cui non ho mai dovuto ricordare il coprifuoco e che non ha mai rapinato un negozio di liquori. Sono davvero orgogliosa di com’è diventata».



Il consiglio più saggio?

«Vorrei che conservasse un po’ d’amor proprio quando è in un rapporto di coppia. È importante volersi bene e non puntare tutto sull’altro perché se le cose vanno male non ti rimane nulla. Insomma fa bene proteggere un po’ il proprio cuore. Ma, comunque vada, lei sa di poter tornare dalla sua famiglia che l’accoglierà a braccia aperte».



La figlia di una star non dovrebbe lamentarsi del papà, ma vantarsene…

«Lei invece ha sempre detestato la fama. Una volta mi hanno regalato una Rolls Royce e io, tutto felice, sono andata a prenderla a scuola. Lei, arrabbiatissima, si è rifiutata di salire e ha telefonato alla madre (Connie Kline, ndr). Mi piace che rimanga con i piedi per terra, nonostante i privilegi che ha».

