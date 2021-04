Isola dei famosi 2021, oggi giovedì 8 aprile non va in onda: il motivo ufficiale. A rendere noto che il reality targato Canale 5 non sarà trasmesso è stata la stessa conduttrice Ilary Blasi, precisando che la ragione è la contemporanea messa in onda della trasmissione gemella Supervivientes, in onda su Telecinco. La prossima puntata è prevista per lunedì 12 aprile.

ISOLA DEI FAMOSI OGGI NON VA IN ONDA

La decisione è dovuta a “ragioni logistiche”: il reality condivide infatti la stessa location, la Palapa. Ovvero, l’arcipelago di Cayos Cochinos, che ha due isole maggiori chiamate Cayo Menor e Cayo Grande, e vari altri atolli corallini, a circa venti miglia dalla costa settentrionale dell'Honduras. “Per ragioni logistiche, perché avranno barche ed elicotteri, abbiamo preferito non andare in onda, ma dalla prossima settimana ritorneremo come sempre il lunedì e il giovedì in prima serata su Canale 5", ha spiegato Ilary Blasi. Mediaset in un tweet spiega che l’Isola si fa da parte per dare spazio a “una staffetta a cui teniamo tantissimo”, e che verrà lasciato lo spazio aereo libero per non disturbare i “cugini” spagnoli.

Chi volesse continuare a seguire il reality, può comunque seguire il daytime, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 13.00 e alle 18.00 su Italia1, alle 16.35 su Canale5, alle 20.30 su Mediaset Extra e all’01.00 su La5. Le anticipazioni: a Playa Reunion un naufrago decide di continuare la sua esperienza in totale autonomia; a Playa Esperanza si vive le naufraghe capitanate da Elisa si svegliano con una incontenibile voglia di esplorare il territorio circostante; la pesca tuttavia è un disastro e la produzione invia un maestro per aiutare i concorrenti, a riuscire in questo compito.

Il compito di cucinare quanto pescato viene affidato a Fariba, ma i compagni non sembrano apprezzare le doti culinarie della naufraga persiana. Per Andrea è addirittura “il riso più cattivo che abbia mai mangiato nella vita”. Fariba chiede scusa per il fallimento ed è mortificata per l’accaduto.

