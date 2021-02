Il Cantante Mascherato, scelti i finalisti con la loro voce originale: Farfalla allo spareggio, poi il colpo di scena

Il Cantante Mascherato si avvia verso la finalissima, ma c'è ancora un ultimo spareggio tra Farfalla e Orsetto. I due concorrenti si sono esibiti insieme a Lupo e Pappagallo per la prima volta "a cappella" con la loro voce originale e senza effetti. Un momento unico per lo show condotto da Milly Carlucci per confermare alcune idee e metterne in dubbio altre. Alcuni giurati si sono detti disorientati, altri sempre più convinti. Chi c'è dietro le maschere? Le indagini durano da qualche settimana e nel corso della puntata di ieri sera c'è stato un riepilogo di tutti gli indizi forniti.

Il Cantante Mascherato, i finalisti

La seconda edizione del programma ispirato al format coreano ha visto in gara costumi impegnativi e sofisticati. Amatissimi dal pubblico sono il Lupo e il Pappagallo e infatti sono loro ad aggiudicarsi la finale dopo essersi esibiti con la voce originale e per i primi 20 secondi senza l'accompagnamento dell'orchestra. Un grande aiuto per la giuria per poter indovinare chi si nasconde dietro le loro maschere. Poco prima il Gatto era stato costretto ad abbandonare la gara e a sfilarsi la testa felina ingombrante: si trattava di Sergio Assisi, su cui avevano puntato Flavio Insinna e Caterina Balivo.

Il Cantante Mascherato, lo spareggio

Lo spareggio tra Farfalla e Orsetto avrebbe dovuto decretare l'ultimo finalista e portare a smascherare il concorrente sconfitto. La conduttrice aveva promesso all'inizio della puntata che sarebbero state svelate due identità, ma ha annunciato un colpo di scena. Il programma si è spinto troppo oltre l'orario previsto e il concorrente sarà smascherato all'inizio della prossima puntata, la finale.

Il Cantante Mascherato, le ipotesi

Ascoltare la voce originale delle maschere ha dato modo ai giurati, tutti rigorosamente a occhi chiusi e con le cuffie, di confermare alcune ipotesi e ha spinto ad abbandonarne altre. Il Lupo ha cantato “Sabato pomeriggio” di Claudio Baglioni, ma sono ancora tante le ipotesi sulla sua identità. Per Balivo si tratta di Sal Da Vinci, per Costantino di Massimo Ranieri, per Patty Pravo Massimo Lopez. Flavio Insinna, invece, riconferma il Pooh Roby Facchinetti, mentre Francesco Facchinetti opta per Gabriele Cirilli. Gli investigatori, infine, provano a indovinare chiamando in causa ancora una volta Gigi D’Alessio. L'Orsetto si è esibito in “Sono solo canzonette” di Edoardo Bennato e ha disorientato tutti. I nomi fatti, con poca convinzione, sono Simone Montedoro, Luca Bizzarri, Valentino Rossi, Antonio Cassano, Carolyn Smith. Grandi applausi per le esibizioni di Pappagallo e Farfalla. Il primo ha cantato “What A Wonderful World” di Louis Armstrong, in una grintosa versione dei Ramones, mentre la Farfalla ha intonato "Nel blu dipinto di blu". I vip in lizza sono Red Canzian e Christian De Sica per il Pappagallo. Mietta, Anna Tatangelo, Serena Autieri le ipotesi più accreditate per la Farfalla. Chi avrà indovinato? La finale è vicina.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Febbraio 2021, 15:00

