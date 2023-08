Idris, la malattia: com'è morto il giornalista e tifoso della Juve. La famiglia: «Se n'è andato con un po' di mistero»

di Redazione web

Ieri è scomparso a 73 anni Idris Sanneh, giornalista e opinionista tv e grande tifoso della Juventus reso celebre negli anni '90 dalla trasmissione Quelli che il calcio, condotta prima da Fabio Fazio, poi da Simona Ventura. La famiglia, in una nota, ha svelato la possibile causa della morte, e ha salutato uno dei personaggi tv più famosi in quegli anni, assente dalle scene da qualche tempo.

Idris Sanneh, morto il giornalista e tifoso della Juve reso celebre da Quelli che il calcio

Come è morto Idris Sanneh

«A farlo trascendere a vita immateriale è stata con tutta probabilità una vasculite dalle cause ignote. In pieno stile Idris, se ne è andato con un po' di mistero», scrive la famiglia di Idris, scomparso ieri a Brescia. «Al momento del passaggio è stato accompagnato dalla sua famiglia, tantissimo amore e melodie.

«Nato sotto una stella speciale, è riuscito ad unire mondi e persone, culture e religioni, fedi calcistiche e colori. La sua missione di unione si è compiuta in ogni conversazione, intervista, intervento, consiglio e canzone - aggiungono i familiari - Ha vissuto piegando le regole dell'impossibile rendendolo realtà, attraversando il mondo per portare cultura, amore ed entusiasmo. Il primo ed il più grande, un pezzo della storia italiana, senegalese e non solo. Simbolo indelebile di saggezza e libertà. Inimitabile ed indimenticabile».

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Agosto 2023, 17:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA