I volti di Skytg24 sempre più “istituzionali”

Federica De Sanctis oltre tre anni fa ha dato il là alla messa cantata dei volti del telegiornale di sky che fanno il grande salto per approdare nella comunicazione delle strutture istituzionali. La De Sanctis è arrivata nel comparto della comunicazione di Poste Italiane. Qualche mese fa è stata la volta di Barbara Dell’Aquila congedarsi da Skytg24 per entrare nell'organico di Cassa Depositi e Prestiti nel team delle Relazioni Istituzionali. Altri due casi in questi ultimi giorni. Moreno Marinozzi scelto per essere il nuovo capo ufficio stampa della Camera dei deputati. E Olivia Tassara che entra a far parte del gruppo FS italiane. Ultimo aggiornamento: Saturday 18 July 2020, 17:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA