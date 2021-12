Himorta, l'appuntamento imperdibile: sabato 18 e domenica 19 dicembre al Taranto Comix

Un’occasione imperdibile per i fan di Himorta. Himorta, influencer seguitissima in ambito cosplay, recentemente passata dal social alle librerie con il fumetto “La carta del fuoco”, sarà sabato 18 e domenica 19 dicembre grande protagonista della settima edizione del Taranto Comix.

Sabato 18 e domenica 19 dicembre grande protagonista alla settima edizione di Taranto Comix sarà Himorta l’influencer donna più seguita d’Europa in ambito cosplay con oltre 1 milione di followers su Instagram. Himorta per la speciale occasione sarà pronta ad incontrare i fan a presentare Il suo ultimo fumetto “La carta del fuoco” uscito per Mondadori Electa, nato da un’idea della stessa Himorta e arricchito dalle magnifiche illustrazioni concepite ad hoc da Stefania Macera in arte Chocoartist. Himorta sarà inoltre lo speciale giudice per la gara di cosplay.

Conosciuta come la donna in costume più amata e seguita d’Italia Himorta, al secolo Antonella Arpa, è un fenomeno tutto italiano, una storia unica nel suo genere che in pochissimo tempo è riuscita a conquistare l’affetto del grande pubblico di tv e social vestendo i panni di oltre 200 personaggi tra videogames, manga, serie tv, cartoni animati e personaggi cinematografici e dei fumetti. Mondo dei fumetti che Antonella rincorre da bambina e che è riuscita a portare anche in tv. Dal 2016 è infatti la Manga di Avanti un altro, game show in onda su Canale 5 condotto da Paolo Bonolis, dove interroga i concorrenti proprio sul mondo fumettistico.

Grande amante dei manga, sei anni fa Antonella decide di rendere omaggio ad una delle sue opere giapponesi preferite: One Piece. Veste i panni di Ace Pugno di Fuoco e si innamora perdutamente del mondo cosplay tanto da diventarne in breve tempo un’icona di stile e originalità. E proprio il mercato dei fumetti e dei manga, che Himorta ama e rappresenta, è cresciuto, e non solo in Italia, nell’ultimo anno di oltre il 100% ed è diventato capace di esprimere ed occupare i posti più importanti tra i bestseller dell’intero panorama librario: «Sono orgogliosa di poter presentare questo fumetto – ha spiegato Himorta – per me è un sogno che finalmente si realizza, un’emozione unica e un regalo che voglio dedicare prima di tutto ai mei fan. Non avrei mai pensato un giorno di diventare la protagonista di un fumetto, questo mi riempie il cuore di immensa gioia. Nel corso negli ultimi 6 anni ho interpretato innumerevoli personaggi ma in “la carta del fuoco” per la prima volta sono veramente me stessa. Oltre alla supereroina troverete molto di me e delle mie passioni quotidiane, dai miei adorati e inseparabili cani sino alla passione per il mondo dello sport, gli eventi e la musica».

In “La carta del fuoco” mondo reale e fantasy s’intrecciano così in un tutt’uno davvero inedito e sorprendente: «Antonella è una famosa cosplayer. Una mattina, tra gli innumerevoli regali che quotidianamente riceve dai suoi fan, un pacchetto attira la sua attenzione. È sciupato, avvolto in una carta stropicciata, e ha un biglietto allegato. “Fanne buon uso”, c'è scritto. Firmato: “Il fan”. Antonella lo apre e trova al suo interno una semplice carta da gioco, con una fiamma disegnata sopra. Una cosa di poco conto, di cui si dimentica in fretta. Almeno fino quando, la sera, mentre racconta il fatto a un'amica, succede qualcosa di imprevisto. Qualcosa che in breve porterà Antonella a indossare un costume mai visto prima, a fare i conti con dei poteri spaventosi e le responsabilità che ne derivano».

