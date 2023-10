Scialpi a Domenica In, la sua storia commuove. Ma gli hater lo stroncano: «Quale macellaio ti ha ridotto così?»

Giovanni Scialpi, cantante e idolo anni Ottanta, è stato uno degli ospiti di Domenica In. Con Mara Venier, oggi, l'artista si è aperto, sul successo dell'esperienza a Tale e quale show, in merito alla storia della sua vita e al matrimonio con Leo. La mamma aveva l'Alzheimer e lui l'ha accudita completamente da solo per 15 anni e per tutti i giorni: «Io ho visto mia mamma morire due volte», ha raccontato tra le lacrime. Sulla vita sentimentale racconta di essere legato a Leo ormai da cinque anni e che lo supporta nel suo percorso nel programma di Carlo Conti.



Tra la commozione e le lacrime per la sua storia di vita, alcuni telespettatori si sono sbizzarriti con le critiche sul suo aspetto estetico e all'eccesso di chirurgia. Scopriamo insieme cos'è successo.





Tale e Quale Show, Scialpi canta Modugno e vince la terza puntata: la sua esibizione di Nel blu dipinto di blu VIDEO



Scialpi, la commozione a Verissimo: «Ho visto mia mamma morire due volte»





Potremmo approfondire la non accettazione di sé e la non rassegnazione per il tempo che passa per molti vip, influencer e non solo. Ma mi soffermerei in questo caso sulla non professionalità di certi chirurghi. #scialpi #domenicain pic.twitter.com/CSUDKwoPdt