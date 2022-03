Scialpi, la commozione a Verissimo: «Ho visto mia mamma morire due volte»

Giovanni Scialpi, cantante e idolo anni Ottanta, parla a Verissimo della perdita dei suoi genitori e della sua vita sentimentale. La mamma aveva l'Alzheimer e lui l'ha accudita completamente da solo per 15 anni e per tutti i giorni: «Io ho visto mia mamma morire due volte», ha raccontato tra le lacrime. Sulla vita sentimentale racconta di essere legato a Leo da quattro anni. È un amore a distanza per ora perché non possono vivere nello stesso luogo.

Leggi anche > Anna Safroncik a Verissimo: «Ho vissuto il dramma di Chernobyl, speravo non accadesse più»

Giovanni Scialpi a Verissimo

Commovente è il ricordo della mamma e straziante quello della sua malattia: «Un giorno l'ho trovata nuda e in una situazione disagiata che urlava. L'ho vestita e l'ho portata a fare un giro. Siamo tornati a casa e lì l'ho vista per l'ultima volta, si è girata verso di me e mi ha detto "Giovanni perdonami" e poi non l'ho più vista. Per me quel giorno è morta e poi è morta fisicamente tre anni dopo. Spesso riesco a ricordarla con il sorriso. Il giorno in cui ci rivedremo in qualche forma o energia sarò la persona più felice dell'universo».

Giovanni Scialpi a Verissimo

Sui suoi amori racconta: «Roberto è arrivato quando mia madre cominciava a perdere colpi. Diciamo che è stato un amore travolgente più per me che avevo quella condizione. Oggi nella mia vita c'è un incastro. Dopo l'amore con Roberto non voglio definire amore quello con Leo, ma è amore. Non ci vediamo da agosto, devo stare qui perché devo e voglio lavorare. Non per i soldi, ma voglio cantare e ballare. Ho fatto canzoni nuove e sono assetato dello spettacolo».

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Marzo 2022, 19:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA