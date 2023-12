Chi l'ha visto, Federica Sciarelli ringrazia Gino Cecchettin: «Tu ed Elena avete fatto più dei politici»

di Redazione web

Gino Cecchettin e sua figlia Elena sono diventati due simboli. Sono il papà e la sorella di Giulia Cecchettin, la giovane uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta. Ma per tanti, sono diventati due di famiglia. Nell'ultima puntata di "Chi l'ha visto?", la conduttrice Federica Sciarelli si è rivolta proprio al papà di Giulia, ringraziandolo per l'impegno di questi giorni nel mandare messaggi importanti sul tema femminicidio.

Le parole della conduttrice

La giornalista ha detto: «Grazie di esistere, non me ne vogliano i politici ma avete fatto più politica tu e tua figlia Elena. Tante parole vengono dette, ma voi avete dato uno scossone». l dialogo è avvenuto nel corso di un collegamento, mentre il papà della vittima stava rispondendo alle domande dell'inviata del noto programma tv. «Continuerò a vivere per i miei figli», ha detto Gino Cecchettin.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Dicembre 2023, 22:14

