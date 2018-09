GFVip, tutti i "no": da Anna Falchi ad Asia Argento. Eli Gregoraci stoppata, la sorella di Ronaldo non parla...

Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Svelati i nomi di Valerio Merola e la duchessa Daniela Del Secco D’Aragona, il cast delè al completo. Prima dell’ufficializzazione dei reclusi sulla rete sono uscite diverse indiscrezioni sui vip che dovevano varcare la porta rossa, ma alcune trattative non sono andate in porto proprio per il no dei diretti interessati.Il primo nome è quello di Anna Falchi, che ha confessato a “Chi” di non volersi esporre, proprio ora poi che il fidanzato è entrato in politica. Sarebbe vera anche la trattativa per Elisabetta Gregoraci, che poi avrebbe rifiutato per volere del manager (o dell’ex marito). Mancato accordo economico con Justine Mattera e con, reduce dall’addio a XFactor. Problemi di lingua per Katia Aveiro, sorella di Cristian Ronaldo (non parla italiano) e di pannolini (è diventata recente mamma) per Brigitte Nielsen.