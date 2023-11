Gerry Scotti contro Terra Amara, la frecciata alla serie turca che gli ha tolto la prima serata: cosa ha detto a "Caduta Libera"

di Redazione web

Gerry Scotti è tra i conduttori più amati di Mediaset. Ogni pomeriggio entra nelle case degli italiani con il suo quiz "Caduta Libera", che resta stabilmente tra gli show più seguiti della fascia pomeridiana. Nella puntata di martedì 14 novembre, il conduttore si è lasciato andare a una battuta su una serie tv trasmessa dalla sua emittente, ossia Terra Amara. La serie turca, in onda ogni giorno a novembre, ha un grande seguito. Ma forse, Gerry Scotti non è tra i fan. Probabilmente per un motivo ben preciso. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

La frecciata di Scotti

Durante il programma "Caduta Libera", una concorrente ha dovuto rispondere a una domanda la cui soluzione era "Terra Amara", la serie tv turca in onda su Canale 5.

Qualcuno, ha ipotizzato che il motivo della stizza potesse essere legato alla scelta di Mediaset di contrapporre proprio "Terra Amara" a "Che tempo che fa" la domenica, anziché puntare sul suo programma "Io canto generation".

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Novembre 2023, 22:13

