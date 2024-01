George Ciupilan a Verissimo: «La mia aggressione? Ecco com'è andata». La triste confessione sul papà

di Dajana Mrruku

George Ciupilan è stato ospite nella puntata di Verissimo, dove la padrona di casa, Silvia Toffanin gli ha chiesto di raccontare l'aggressione subita a Milano, fuori da un locale «In una sera in cui volevo divertirmi e uscire con i miei amici, siamo entrati in questo locale e abbiamo subito capito che sarebbe successo qualcsoa di brutto. Abbiamo notato degli sguardi spiacevoli, hanno iniziato ad offendermi e a prendermi in giro. Io volevo uscire dal locale per parlare, ma una volta fuori non c'è stato modo. Erano in 6 contro di me. Mi hanno rotto il labbro, calci pugni e mi hanno messo le mani al collo». La Toffanin era molto spaventata durante il racconto dell'aggressione. Il motivo di quest'aggressione? La popolarità.

Il rapporto con il papà

«Nell'ultimo periodo ho perso il mio stile di vita sano. L'ultima volta che sono venuto qui ti ho detto che avevo smesso di bere, che avevo iniziato una vita sana, ma purtroppo ci sono ricascato», ha confessato George Ciupilan, trattenendo le lacrime.

Il papà di George è ricaduto anche lui in una seria forma di alcolismo e questo è stato il principale motivo dell'allontanamento. Oggi George ha recuperato il rapporto con la mamma e spera di poter recuperare anche quello con il papà.

