Franco e Andrea Antonello parlano dell'autismo a Le Iene: «Anni bui e disperazione. Poi, abbiamo capito come guardare al futuro»

di Redazione web

Franco e Andrea Antonello sono stati ospiti dell'ultima puntata de Le Iene dove hanno tenuto il loro monologo sull'autismo, proprio nella Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo. Papà e figlio, con il loro discorso pieno di coraggio e positività, hanno fatto commuovere il pubblico in studio e a casa che, dal 2010, segue le loro avventure sui social e in televisione. Franco e Andrea vorrebbero far capire a chi è ancora scettico a proposito che la diversità può essere un valore aggiunto e non un malus da combattere o evitare in qualsiasi modo. Al termine del loro monologo, i due hanno pubblicato un simpatico scatto dietro alle quinte insieme alla "iena" Max Angioni.

Il monologo di Franco e Andrea

«Ciao Andrea! Vogliamo mandare un saluto a tutti?». Inizia papà Franco Antonello che, poi, con un sorriso e abbracciando il figlio continua il suo monologo: «Ero in un periodo della mia vita in cui sentivo di avere tutto: amore, lavoro e amicizia. Quando per Andrea è arrivato un biglietto di sola andata, insieme all'autismo. Un terremoto destinato a durare tutta la vita.

Le parole di Franco Antonello

Infine, Franco Antonello conclude dicendo: «Quel viaggio è diventato un libro, è diventato un film e un'impresa sociale che oggi ci permette di aiutare oltre 4000 ragazzi. Quando ti arriva una batosta è normale lasciarsi abbattere ma, poi, devi rimboccarti le maniche e sorridere sempre. Noi lo abbiamo fatto, vero Andre? Lo abbiamo fatto e oggi Andrea non solo vive una vita quasi normale ma aiuta tanti altri ragazzi a provare a fare lo stesso. Venite a vedere cosa stiamo facendo con "I bambini delle fate"».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Aprile 2024, 09:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA