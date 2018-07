Foa presidente Rai se Forza Italia prende il Tg2: Antonio Preziosi in pole

Lunedì 30 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La questione Rai tiene banco. La votazione della commissione di Vigilanza sul candidato alla presidenza scelto dal governo fa trattenere il fiato. Soprattutto all'interno della Lega. Perché sceglieresenza avere condiviso conil designato ha mandato su tutte le furie gli ex alleati del centrodestra,in primis. Ora si cerca di ricucire, anche perché in Vigilanza servono i voti dell'opposizione, visto che l'eletto deve ottenere i due terzi dei consensi. E sono voti a peso d'oro.Forza Italia vuole una direzione di rete o di tiggì per dare il via libera a Foa. La Lega a questo punto potrebbe rinunciare al Tg2 e concedere la direzione ad, il più quotato tra i giornalisti Rai in quota berlusconiana. O addirittura al Tg1 (spostando Gennaro Sangiuliano su un altro obiettivo) nel caso i Cinque Stelle non dovessero trovare un direttore di spessore vicino al Movimento. L'altra punta di diamante dei forzisti è, ma - non potendo più contare sulla stampella di Bonaiuti - la sua corsa è tutta in salita. Terza scelta Francesco Giorgino.Intanto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni ha dichiarato che voterà a favore di Foa presidente: «Alla fine sentir parlare la sinistra di lottizzazione, dopo tutto quello che ha fatto in Rai Renzi, ci ha convinto a votare Marcello Foa presidente».