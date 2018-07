Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele: esami di controllo per il leader di Forza Italia

Lunedì 30 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

per una serie di esami. A quanto apprende l'Adnkronos, il leader di Forza Italia starà nella struttura sanitaria milanese per un paio di giorni per completarli. Si tratterebbe - quindi - di controlli per monitorare il suo stato di salute, dopo l'intervento a cuore aperto a cui è stato sottoposto nel giugno 2016 per la sostituzione della valvola aortica. Sempre a quanto si apprende, i controlli non dovrebbero cambiare la sua agenda. Insomma, saremmo davanti, almeno da quanto filtra dall'entourage di Berlusconi, ad esami di routine.