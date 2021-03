Flavio Insinna, il gesto incredibile del concorrente all'Eredità fa infuriare i fan: «Ma è impazzito?»

Flavio Insinna , il gesto incredibile del concorrente all'Eredità fa infuriare i fan: «È impazzito?». Pochi minuti fa, si è concluso su Rai1 il quiz preserale condotto da Flavio Insinna. Campionessa del giorno, Martina che però non ha indovinato "barone" la parola misteriosa della ghigliottina. Ma è un altro episodio della puntata ad aver attratto l'attenzione dei follower.

Durante il triello, la sfida a tre prima della ghigliottina, il concorrente Stefano deve rispondere a un quesito sul boxing day, ovvero il giorno del pacco che si festeggia nel Regno Unito il 26 dicembre. Flavio Insinna chiede: «Come si festeggia? Con una lettera a un amico, facendo doni ai dipendenti, mettendo ordine in casa o bisticciando con un parente?». Stefano, però, invece di rispondere spiazza tutti e inizia a parlare del suo onomastico: «La festa si svolge il 26 dicembre, giorno del mio onomastico che è anche il mio compleanno. Quindi la dovrei sapere e invece...». Flavio Insinna interviene: «Davvero è anche il tuo compleanno, ti giochi tutto...». Ma scade il tempo per la risposta e scatta il gong. Il conduttore commenta: «Quando ci si diverte il tempo vola, non puoi più rispondere...».

Ma su Twitter, scoppia la polemica tra i fan. «Ma Stefano è impazzito? Invece di fare il figo e parlare del suo compleanno, poteva rispondere...», scrivono alcuni utenti. E ancora: «Ma i loro sermoni non possono farli dopo aver risposto?». In ogni caso, Stefano riprova domani.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Marzo 2021, 20:55

