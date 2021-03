Sabrina Ferilli scoppia in lacrime a Verissimo: «Io non ho figli, ma...». Silvia Toffanin si commuove

Sabrina Ferilli in lacrime a Verissimo : «Io non ho figli, ma...». Silvia Toffanin si commuove. Oggi, l'attrice romana è stata ospite nel programma condotto da Silvia Toffanin e si è raccontata a cuore aperto, tra carriera e vita privata. Sabrina Ferilli torna su Canale 5 con la fiction Svegliati amore mio.

«Ho sempre avuto un modo di vedere la vita abbastanza ponderato - spiega Sabrina Ferilli -. Nella vita non ho mai fatto cazzatelle, ho puntato a costruirmi. Sono figlia di umiliazioni, di bocciature. In casa, quando tornavo da alcune sconfitte mio padre mi diceva 'l'hai scelto tu, non ti lamentare. Sennò cambi strada'».

Poi, l'attrice si commuove fino alle lacrime parlando del caso Bibbiano, che ha affrontato nella fiction L'amore strappato: «Adesso i bambini sono tornati a casa. Ti ho lasciato due anni fa che mi commuovevo su questa cosa e mi ricommuovo. Io non ho figli, ma non avendo figli non ho conflitti di interesse nel portare avanti queste battaglie sociali».

Infine, Sabrina Ferilli conclude parlando (in maniera ironica) dell'amicizia con Maria De Filippi: «È un'amica diabolica che studia le cose peggiori da farmi a Tu si que vales. Io non so niente per fortuna, sennò non acconsentirei a nulla». Risate in studio.

