Ilary Blasi , la frase choc in diretta a Verissimo. Silvia Toffanin la "rimprovera": «Qui non si taglia niente». Oggi, la conduttrice romana è stata ospite nel salotto di Canale 5 e ha raccontato l'emozione di tornare in tv a distanza di due anni (da lunedì 15 marzo sarà al timone dell'Isola dei Famosi). Ilary Blasi, con la sua proverbiale ironia, ha spiegato come gestisce l'agitazione.

«Se sono emozionata? Oggi è sabato - dice Ilary - ci penserò lunedì a venti minuti dalla diretta. Quando ti prende quell'ansietta allo stomaco che non va né giù né su. Che quasi non sai se devi andare in bagno... Che dici - chiede ridendo - mi faccio un clistere? Magari questa la tagliamo...». L'amica Silvia Toffanin la bacchetta ironica: «Qui non si taglia niente...».

Poi, la moglie di Francesco Totti, alla soglia dei quarant'anni, fa un bilancio della sua vita: «Nella nostra famiglia c'è molto equilibrio. I due ragazzi, Cristian e Chanel, che sono nell'età adolescianziale mi sembrano educati ed equilibrati. Dico pochissimi ti voglio bene, solo ai figli. Io mi vergogno a dirlo ai miei genitori. Ho tantissime amiche, ho un gruppo da quando avevamo 14 anni, la comitiva. Ho riempito la mia vita di quello che volevo e sono orgogliosa di questo».

Ilary Blasi parla del marito Francesco Totti: «Dopo 19-20 anni lui mi guarda ancora con gli stessi occhi delle prime volte. Certe volte penso 'magari si è impallato'. Non c'è un segreto, la base è l'amore. La morte di mio suocero per Covid? Non sei mai pronto alla morte di un genitore. Con la pandemia è ancora peggio». Ilary Blasi e Silvia Toffanin si sciolgono in lacrime (la conduttrice di Verissimo ha perso recentemente la mamma a causa di una malattia). «Ci siamo sostenute a vicenda».

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Marzo 2021, 17:12

