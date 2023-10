Fiorello: «Quanti soldi del canone vanno alla Rai?». L'ad della Rete risponde: «Vi porto col pulmino a Medjugorie»

di Redazione web

Fiorello e il canone Rai. Un nuovo capitolo questa mattina si è aperto stamane nel preview di Viva Rai2. Lo showman ha chiesto all'amministratore delegato Sergio Roberto: «Quanti soldi del canone vanno alla Rai?». La risposta è stata pronta: «Dei 90 euro, e oggi dei 70 euro, noi ne prenderemo 53. Il resto va ai privati, giornali, televisioni private...» Che il canone è una tassa che va a sovvenzionare anche altre cose oltre alla Rai «non lo sa nessuno». Così l'ad della Rai, Roberto Sergio, intervenuto stamattina nella diretta Instagram di 'Aspettando Viva Rai2'.

L'appello

Fiorello ha accolto Sergio nello show. «Vuole fare un appello ai telespettatori perché non abbandonino la Rai?», ha chiesto Fiorello. «Sono venuto qui con il pulmino per portarvi a Medjugorie», ha ironizzato l'ad. Chiusure di programmi in vista? «Aspettando Viva Rai2», ha scherzato Sergio, alludendo al fatto che oggi è stata l'ultima delle puntate di 'riscaldamentò dello show di Fiorello su Instagram e RaiPlay, prima del ritorno in diretta su Rai2 dal 6 novembre con 'Viva Rai2'. Fiorello ha poi ricordato, parlando di Fabio Fazio, che «tutti dicono che la Rai l'ha cacciato ma Roberto Sergio è molto amico di Fazio». «Abbiamo lavorato insieme quando io ero a Lottomatica», interviene Sergio.

