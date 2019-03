Fabrizio Corona annuncia conferenza stampa in streaming sul sito del TgCom24, ma è una fake news

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo ilscoppiato anche ain merito al presunto tradimento subito da Riccardo Fogli, l'ex re dei paparazzi ha annunciato un chiarimento sui social, ma in realtà si tratta di una bufala. Fabrizio in una sua Instagram story aveva chiarito che avrebbe fatto una diretta sul sitoper spiegare i dettagli del presunto triangolo amoroso ma la testata ha smentito.«AVVISO.Oggi alle 13 in via Fratelli Bronzetti 11, si terrà una conferenza stampa in diretta streaming TGCOM, per fare chiarezza su ciò che è successo questi giorni, dopo la mia registrazione mandata in onda a L'Isola dei Famosi lunedì sera. Chiunque voglia partecipare può venire». In realtà il sito di informazione ha tenuto a precisare che non avrebbe trasmesso alcuna diretta.Non si hanno notizie in merito alla conferenza stampa, che potrebbe anche essersi tenuta nel luogo e all'ora segnalata sui social di Corona, ma la redazione del TgCom24 ha definito una "fake news" la presenza sul suo sito della stessa conferenza.