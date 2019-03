Corona chiede scusa a Riccardo Fogli: «Mi sento una me**a. Tra Marcuzzi e Ilary Blasi scelgo 100 volte Alessia»

di Michele Mazzeo

Fabrizio Corona chiede scusa a Riccardo Fogli durante la conferenza stampa straordinaria indetta dopo l'umiliazione subita all'Isola dei Famosi dal cantante in seguito al video del presunto tradimento da parte della moglie:

chiedo scusa a Riccardo Fogli. Penso di aver fatto la cosa peggiore della mia vita

», ha detto il re dei paparazzi. «Di solito me la sono presa con i potenti - ha continuato - ma questa volta mi sento una merda perché ho attaccato un uomo che non si può difendere».di un magazine e avendo la notizia, era la cosa giusta da fare». E ancora: «Se questa cosa non fosse successa a Riccardo Fogli nessuno ci avrebbe fatto caso».«Penso che il video montato in quel modo sia stato approvato dai vertici di Magnolia e di Mediaset e non ho preso una lira. Hanno fatto di tutto perché andassi in trasmissione, ma io non ci sarei mai andato. Non ho preso una lira al contrario di quanto ho sentito oggi - che avrei preso 50mila euro». E per quanto riguarda le voci su un presunto accordo tra lui e Riccardo Fogli,ha dichiarato: «Fogli non era stato avvisato prima. Se si fosse comportato diversamente, non sarebbe successo niente». Ancora Corona: «Pubblicheremo tutte le conversazioni avute con Celli con il quale siamo amici da 20 anni».: «Aveva ragione, ma, dato che lo ha fatto pubblicamente e non in privato, non mi sento di chiederle scusa».Gli eventi televisivi di quest'anno oltre a Meghan Markle e al Principe Harry, sono stati i casi Corona-Blasi e Corona-Fogli., ha detto Corona nel corso della conferenza stampa.«Su Parpiglia devo dire che lui è completamente estraneo a questa vicenda, dato che questo lavoro è stato fatto è stato fatto esclusivamente con Mediaset e Magnolia. I miei unici rapporti sono stati con la capoprogetto Cristiana Farina. È stata lei ad avere l'idea, a venirmi a cercare e ad occuparsi del video»