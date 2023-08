Fabio Testi, la rivelazione: «In Grecia per le vacanze con una barca da 25 metri»

di Redazione Web

Fabio Testi, attore italiano 82enne, nelle ultime ore, in un'intervista, ha parlato della sua carriera e della sua grande famiglia tra ex compagna, figli e nipoti. D'altronde, l'ex attrice ha frequentato, nel corso della sua vita, donne bellissime. Oltre ai flirt con Ursula Andress, Charlotte Rampling, Anita Ekberg, Edwige Fenech, Brooke Shields, nel 1979 ha sposato la stilista spagnola Lola Navarro, che gli ha dato tre figli: Fabio, Thomas e Trini. Dopo la separazione dalla Navarro, si è nuovamente sposato, nel gennaio 2015, con la gallerista Antonella Liguori, ai tempi 45enne. Ma adesso cosa è cambiato nella sua vita? Andiamo a vedere cosa ha rivelato l'attore nel dettaglio.

Le parole di Fabio Testi

«Con Lola Navarro? Adesso quando viene qua, sta in uno dei casali della tenuta con mia figlia Trini e siamo contenti, tranquilli e sereni, cosa che poteva succedere dopo due anni dalla separazione, non dopo 22 - ha sottolineato l'attore in un'intervista a Chi -.

Poi, l'attore ha parlato di dove andrà in vacanza: «Andrò in barca a farmi un giro della Grecia, una barca di 25 metri. Poi, dopo sarò a Venezia, sono presidente del Premio Leone di Vetro, che è un riconoscimento che viene dato ai film che meglio promuovono la regione Veneto. È il secondo anno per me. Infine, dovrei iniziare la lavorazione di un film belga».

