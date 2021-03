Enrico Vaime, il ricordo sui social: «Se n’è andato un maestro»

I social ricordano Enrico Vaime. Il grande autore radiofonico e televisivo è morto al Policlinico Gemelli di Roma all'età di 85 anni e sul social non mancano i tweet che lo ricordano e lo celebrano: “Tv è a lutto, se n’è andato uno di quelli che ci ha insegnato come si fa”.

"Enrico Vaime gigantesca perdita, mi ha insegnato a ridere" "



- Il ricordo di @fabfazio a #CTCF pic.twitter.com/1uLBDCVDPd — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 28, 2021



LA SCOMPARSA DI ENRICO VAIME, IL RICORDO SUI SOCIAL

La scomparsa di Enrico Vaime ha chiamato a raccolta il social. Il ricordo dell'autore ha coinvolto tutti, dai semplici fan ai volti noti, come quello del direttore di LA7 Andrea Salerno che twitta “La Tv è a lutto. Se n’è andato uno di quelli che ci ha insegnato come si fa”. Diversi gli attestati, che passano anche per le parole di Fabio Fazio riportate dall'account di “Che Tempo Che Fa”: “Per me – si legge sul social - è complicato dire quello che vorrei dire. È una gigantesca perdita, personalmente, per la sua famiglia, per i suoi amici, per lo spettacolo”.

La Tv è a lutto. Se n’è andato uno di quelli che ci ha insegnato come si fa. #vaime — Andrea Salerno (@SalernoSal) March 28, 2021

Enrico Vaime rimane un maestro, un punto di riferimento per i tanti che fanno ora la tv: “Intelligente, arguto – scrive un fan - divertente: ci mancherà”, “È con enorme dispiacere – aggiunge un follower - che apprendo la notizia della morte di #enricovaime. Una persona discreta, di stile assoluto, grande narratore di una cultura disarmante. È una grande perdita per la cultura italiana”.

Enrico Vaime era la persona più bella, colta e intelligente del mondo. Non c’è più e siamo tutti tanto più poveri. Un abbraccio infinito a Monica e a tutta la famiglia. — Fabio Di Iorio (@diiorio_f) March 28, 2021

Vengono condivise sul social prime pagine di giornali, riviste e copertine di libri che parlano di lui e gli internauti sentono la sua mancanza: “Già eravamo parecchio a corto di intelligenze.. - si nota un commento – ti ricorderò con un sorriso #EnricoVaime RIP”

Ciao Maestro... non ci dimenticheremo mai della tua grandezza ❤ pic.twitter.com/9boT5ef02e — Rai Radio2 (@RaiRadio2) March 28, 2021

