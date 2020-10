di Emiliana Costa

Covid , Enrico Mentana primo conduttore in tv con la mascherina. «Bisogna dare il buon esempio». Stasera, il direttore del Tg La7 è andato in onda con la mascherina, a poche ore dall'annucio di nuove misure restrittive anti-coronavirus . Da domani le mascherine saranno obbligatorie sia nei luoghi chiusi che all'aperto. Sarà possibile non indossarle in presenza dei soli congiunti.

E così, Enrico Mentana questa sera ha intervistato la ministra Azzolina indossando la mascherina. Primo conduttore in tv a farlo. Il gesto non è passato inosservato ed è entrato in trend topic su Twitter. Tanti i commenti positivi per il direttore Mentana: «Qualcuno dovrà pur dare l'esempio». E ancora: «Lo fanno anche i giornalisti della CNN per rispetto, bravo Mentana».

Tra i commenti, anche quello della giornalista Tiziana Ferrario: «Anche in tv inizia l'uso della mascherina e io sono contenta, perché chi fa informazione trasmette modelli e regole di comportamento».

