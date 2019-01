Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 18:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Ho 39 di febbre».ha l’influenza, ma non rinuncia alla sua. Per fortuna nella conduzione potrebbe aiutarla la sua spalla,. Neanche per sogno, anche lui non sta bene: «io invece ho 38». La maledizione della Prova del Cuoco. Già da qualche settimana, infatti, la Isordi lamentava mal di gola e sintomi influenzali. Questa volta però la situazione è preoccupante, l’ex modella, ieri sera ci aveva già preparati attraverso un aggiornamento Instagram, l’immagine del termometro fermo a 38 di temperatura, sullo sfondo il letto: «E vai torna l’allegria, paracetamolo e passa la paura». Centinaia i messaggi d'affetto dei follower: “Guarisci presto”, “nooo, forza Elisa”, “mi dispiace tantissimo”, e tra loro c’è stato qualche malizioso, “febbre d’amore?”, alludendo a Salvini. Intanto Elisa, sorridente come ogni mattina, tra colpi di tosse e occhietti lucidi, si è comportata da ottima padrona di casa, anzi di cucina, mettendo in guardia i telespettatori: «E’ giusto così, è il periodo dell’influenza, ma mi raccomando copritevi bene quando uscite di casa».Finita la trasmissione,ha voluto aggiornare i suoi follower sulle sue condizioni. Raccontando anche un particolare: «Quando c’è mamma la febbre si sente un pochino di meno». Ebbene sì, accanto alla conduttrice della "Prova del Cuoco" c'è la signora Irma che ha seguito passo dopo passo la complicata giornata della figlia. Tra le foto postate c'è un tenero bacio sulla fronte. Un modo affettuoso per controllare la febbre secondo i metodi... tradizionali.