Eleonora Pedron in lacrime per papà e sorella morti: «Alla mia laurea ho indossato la maglietta di lui e l'anello di lei»

Eleonora Pedron è stata ospite nel salotto di Verissimo durante la puntata di sabato 14 gennaio 2024. La 41enne si è laureata nel corso triennale di Scienze e tecniche psicologiche presso l'Università Niccolò Cusano. Durante l'intervista di Silvia Toffanin, Eleonora Pedron ha parlato dei due lutti che l'hanno segnata per sempre: quello di sua sorella, che aveva solo 16 anni e quello di suo padre.

Il rapporto speciale con mamma Daniela

«Mia mamma ci teneva tantissimo alla mia laurea in psicologia - ha spiegato Eleonora Pedron a Silvia Toffanin -. Lei ha vissuto con me tutto il percorso, per vari motivi. Per esempio l'età. Rimettersi a studiare a 40 anni non è semplice. Ci ho messo tre anni per concludere il percorso universitario. Ho scelto psicologia perché quando ho scritto la mia biografia ho avuto modo di mettermi a nudo e di leggermi. Lì ho capito di voler intraprendere un altro percorso. Mia mamma è una persona speciale e non parliamo spesso dei suoi sentimenti. Ho sempre cercato di capire quello che lei prova però mia mamma ha la capacità di scrivere tutto quello che pensa».

La laurea

«Il giorno della mia laurea ho sentito molto la presenza di mio padre e di mia sorella - ha continuato Eleonora Pedron -.



L'amore per Fabio

Archiviata ormai la storia d'amore con il pilota Max Biaggi da cui ha avuto due figli, Eleonora Pedron si sta godendo il presente con il suo nuovo compagno, Daniele Conte, fratello dellʼex allenatore della Nazionale Antonio. «Con lui è un rapporto basato molto sul dialogo e sulla comunicazione - ha spiegato Eleonora Pedron -. Ci parliamo tantissimo e riusciamo a vivere le cose in simbiosi. Ci unisce la comprensione. Ci chiediamo i consigli e mi fa molto ridere. Lui non è mai triste o malinconico ed ha sempre tanta energia».

