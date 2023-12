Eleonora Pedron si laurea a 40 anni: «Ho messo tutto in pausa per diventare psicologa»

di Dajana Mrruku

Eleonora Pedron si è laureata nel corso triennale di Scienze e tecniche psicologiche presso l'Università Niccolò Cusano e non potrebbe essere più felice. La Miss Italia del 2002 e attrice ha voluto condividere questo momento di gioia con i suoi follower, con foto di lei sorridente e al settimo cielo con la corona di alloro in testa e la sua famiglia a festeggiarla.

Andiamo a scoprire qualcosa in più.

La laurea di Eleonora Pedron

«Mamma..e Papà, son tanto felice!», ha scritto la neo dottoressa Eleonora Pedron che a 40 anni ha deciso di mettere la sua vita e la sua carriera in pausa per diventare psicologa.

Il tema della sua tesi di laurea è molto semplice, un argomento che lei conosce molto bene, se stessa: «Scrivendo la mia autobiografia (L’ho fatto per te) ho dovuto affrontare dolori che avevo nascosto e stipato in un angolo. Una battaglia devastante ma necessaria. Via via che mi guardavo dentro, dicevo: “Ma come ho fatto ad affrontare tutto questo?”. Non mi sono mai fermata: la tv, la relazione con Max (Biaggi, ndr), il cinema, i figli. Ho capito di non aver elaborato soprattutto la perdita di mia sorella: ero una bambina, passai da uno stato di armonia totale a un mondo nerissimo, con mia madre e mio padre annichiliti dal dolore. Per questo, Psicologia: per aiutarmi, e aiutare, in futuro, altri bambini “feriti”».

