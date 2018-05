Venerdì 4 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Andrà in onda «nel tardo inverno negli Usa e in Italia su Rai1» latratta dal lavoro di. Lo ha detto il produttore Lorenzo Mieli intervistato da Aldo Grasso al Festival della Tv di Dogliani.«Sarà in napoletano con sottotitoli anche sulla Rai, almeno certe parti. Una messa in scena complessa anche per il pubblico italiano», ha spiegato. «È una grande sfida. Se avrà successivo l’industria cambierà, si apre un mercato gigantesco».Mieli ha parlato anche della fiction di Ammanniti in onda su Sky dall’8 maggio. «È un fiction nuova, ambiziosa, coraggiosa. Siamo molto contenti delle prime proiezioni, le novità si noteranno».