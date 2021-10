Domenica In, è scontro fra Cristiano Malgioglio e Alba Parietti dopo "Tale e Quale Show"

A “Domenica In” di Mara Venier arriva il confronto fra Cristiano Malgioglio, giudice di “Tale e Quale Show” e la concorrente in gara Alba Parietti. Cristiano Malgioglio durante le esibizioni di Alba Parietti nel programma di Carlo Conti non ha mai risparmiato commenti al vetriolo.

Domenica In, è scontro fra Cristiano Malgioglio e Alba Parietti

A “Domenica In” si confrontano Cristiano Malgioglio e Alba Parietti dopo le numerosi liti durante “Tale e Quale Show”. Il giudice Cristiano Malgioglio non ha risparmiato critiche feroci alle interpretazione della showgirl, che ospite da Mara Venier ha avuto la possibilità di difendersi: «Criticami quanto vuoi Cristiano – ha spiegato - io ho le spalle larghe, ma ti prego di non ridicolizzare la mia esibizione». Malgioglio ha ammesso di non aver gradito nessuna delle prestazioni offerte nelle tre puntate: «Sei fortunata – ha risposto - perché mi sono tappato le orecchie. In ogni caso ti stimo, perché sei coraggiosa. Certo, magari evita di interpretare la Callas e piuttosto imita Cristina D’avena».

Cristiano ha voluto puntare il dito contro Alba Parietti sull’interpretazione di Loredana Bertè (“La Bertè è una cantante rock. Lei la ama molto, ma il pezzo è molto duro e la sua voce non era perfetta”) e Damiano dei Maneskin. La diretta interessata non ha mancato di rispondere: «Ci sono pezzi di Loredana molto più facili, ma la sfida è guidare sul bagnato perchè a me non piace il rischio calcolato. Anche i Maneskin sono stati una scelta che ha destabilizzato. Io non sono una cantante, i cantanti in gara ci sono già e sono bravi. Noi dobbiamo fare uno spettacolo, creare un’aspettativa nel pubblico».

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Ottobre 2021, 18:12

