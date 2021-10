Claudia Gerini a "Domenica In", la confessione a Mara Venier: «Per me è una condizione nuova...»

Claudia Gerini ospite di Mara Venier a “Domenica In”. Claudia Gerini, oggi single, tornerà a breve sul grande schermo con il suo ultimo film, “La giostra”.

Claudia Gerini a "Domenica In", la confessione a Mara Venier

Claudia Gerini torna ospite di Mara Venier a Domenica In. L’attrice, a breve sul grande schermo con “La giostra” ha confermato innanzitutto di essere, dopo molto tempo, single: «Per me – ha spiegato – è una condizione nuova, di donna matura e in questo momento va bene ma non credo che durerà».

Ha cominciato la sua carriera da giovanissima e si è emozionata rivedendosi in video: «Vedo tanto passato, tanta vita, tanta strada densa ed importante. Sono contenta di quello che sono riuscita a fare». Ha due figlie, Rosa e Linda, si definisce “mamma chioccia molto affettuosa”, mentre le ragazze sembrano essere già molto indipendenti: «Vogliono fare le attrici ma hanno fatto piccolissime esperienze. Loro sanno tutto, non mi chiedono neppure consigli...».

Claudia Gerini ha parlato anche del suo ultimo film, La Giostra: «Un lavoro che ho amato tantissimo. E' la storia di una donna che torna al suo paese per vendere una casa di famiglia, ma la governante che ci lavora da diversi anni non vuole andare via, combinando guai e trovando il modo per rimandare la cessione».

