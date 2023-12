Domenica in, Anna Oxa: «Ho scelto di vivere in natura, un posto in armonia con me stessa»

di Cristina Siciliano

Nuova puntata di Domenica In con Mara Venier che ha accolto a cuore aperto Anna Oxa che ha ripercorso la sua carriera artistica risalendo anche alle sue quindici partecipazioni a Sanremo. Con la sua voce inconfondibile, la cantante ha rivelato a Mara Venier il motivo per il quale ha scelto di vivere in montagna e in natura. E non solo. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.



Le parole di Anna Oxa

«Io adesso vivo nella natura vera e le vette in questo periodo sono ricoperte di neve - ha spiegato Anna Oxa a Mara Venier -. Ci sono alberi meravigliosi, mucche, cervi etc. Per me vivere nella città era diventato troppo pesante e caotico. Vivere in natura è bellissimo: se la vivi realmente scopri tutta la bellezza. Lì non hai bisogno di dire chi sei e cosa fai e si è liberi di percepire questo stato meraviglioso: un silenzio che parla. Io ho scelto un posto in armonia con me stessa". Per me è stato naturale seguire questa strada. La mia vera essenza andava semplicemente perseguita. Essere artisti è una parola che vuol dire "riuscire ad essere dentro" questa connessione. Io preferisco essere definita "artigiano del suono e della voce e non "artista"».

La cantante ha aggiunto: «Io oggi mi guardo con amore, riconosco il mio passato ma non li ho impressi come se fossero qualcosa che non c'è più. Li vivo come qualcosa che è stata parte della mia vita ma adesso li vedo con una tranquillità e un'estrema dolcezza che non ha nessun rimpianto.

La morte della mamma Elena Piccininno

Anna Oxa ha parlato della perdita della mamma Elena Piccininno sottolineando quanto sia stato per lei un evento davvero incisivo, nonché tragico. «Rivedo ciò che io ho elaborato attraverso la perdita di mia mamma e mi crea un'emozione legata all'idea che mia mamma non c'è più - ha spiegato Anna Oxa a Mara Venier -. Noi nasciamo con la vita e la morte insieme e questo passaggio di trasformazione è necessario per la comprensione che noi dobbiamo avere della vita. Io attraverso questi eventi ho capito che non c'è separazione. Mia mamma è una parte della mia essenza. Dopo tanto dolore io nel tempo ho sentito una riappacificazione tra figlia e mamma. Dopo il troppo dolore c'è bisogno di una trasformazione. Io ci ho messo molto tempo per elaborare questa convinzione».

Il successo

«Io mi sono sentita realizzata durante la mia carriera. Io ho realizzato la mia essenza perché ero consapevole che potevo fare quello, nel senso che io ho scelto subito di cantare e non potevo non essere felice di questa cosa. Io vivevo con una passione e con una felicità che per me era il mio modo naturale di vivere».

«Nessuno sa che io nasco da mamma e papà albanese ed io all'epoca non potevo essere italiana - ha concluso Anna Oxa -. Io ero un'albanese in Italia. Questo è importante perché io ho avuto una vita complessa proprio perché ero una straniera in Italia».

