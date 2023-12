Film di Natale, Paramount+ lancia "L'età giusta": quattro donne 80enni alle prese con il tempo che passa

di Mario Fabbroni

"L’età giusta", film toccante e divertente che cattura il cuore del pubblico di tutte le età, sarà disponibile in esclusiva su Paramount+ dal 24 dicembre. La trama racchiude un viaggio emozionante attraverso le sfide della vita e le relazioni umane che comporta risate e lacrime in una storia di resilienza, amicizia ma anche di forza che può unire generazioni diverse.

Interpretata da Valeria Fabrizi, Alessandro Bertoncini, Gigliola Cinquetti, Giuliana Loiodice, Paola Pitagora, Giuseppe Pambieri e Iole Mazzone, la pellicola è tutta centrata sulla vicenda di quattro donne ottantenni che non si arrendono al tempo che passa e hanno appena due giorni per far "crescere" un ragazzo 27enne che non vuole diventare adulto.

Soggetto e sceneggiatura sono di Alessio Di Cosimo e Antonio Losito in collaborazione con Antonio Antonelli, Francesca Romana Zanni e Alessandra Kre; Sandro Chessa è direttore della fotografia, il montaggio è di Francesco Garrone; le musiche originali di Paolo Costa; scenografia di Vito Giuseppe Zito; i costumi di Giuseppe Ricciardi. Maria Pia Billi è produttrice esecutiva, Tommaso Cerqueglini è produttore associato, Dimitri Sassone è organizzatore generale. Il film è prodotto da Paolo Ansaldi, Carla Finelli, Marco Bebi, Eduardo Angeloni, Alessio Di Cosimo.

