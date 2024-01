Chi l'ha visto non va in onda, sostituito dal documentario sulle Frecce Tricolori. La furia sul web: «Siamo in astinenza, vogliamo Federica Sciarelli»

di Redazione Web

Il mercoledì sera non è più lo stesso senza Chi l'ha visto e Federica Sciarelli. La pausa natalizia è giunta al termine per la maggior parte dei programmi ma, purtroppo, per i fan, o meglio i "Chilhavisters", del programma è tempo di rivolta sui social.

Lo storico programma di Federica Sciarelli ha saputo conquistare un'ampia fascia di pubblico che ormai si è appassionato alle storie raccontate, tra questi c'è anche Ilary Blasi che, tempo fa, aveva postato una foto con il volto della conduttrice stampato, da vera fan sfegatata.

Io che vado via dal soggiorno, dopo aver scoperto che #chilhavisto è ancora in pausa natalizia, tornando in onda solo mercoledì prossimo. pic.twitter.com/Gv98JBb5AH — TrashBoy (@Trash___Boy) January 10, 2024

La reazione dei fan

La reazione dei fan di Chi l'ha visto non è stata molto piacevole. Questa sera, 10 gennaio, i telespetattori hanno acceso la tv, impostato su Rai3 sperando di trovare Federica Sciarelli pronta a dare il via ad un altro anno insieme, ma si sono trovati scombussolati quando hanno visto un documentario sulle Frecce Tricolore.

Scusate in che senso stasera non torna la Sciarelli?#chilhavisto pic.twitter.com/e1yguxms8e — Simone Limuti (@SimoneLimuti) January 10, 2024

In molti non si aspettavano questo cambiamento di programmazione e speravano di poter tornare a vedere le nuove puntate di Chi l'ha visto: «Dopo un'abbuffata di un mese e mezzo di film natalizi speravo di ritrovare il mio programma preferito.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Gennaio 2024, 22:14

