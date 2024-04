Che Tempo che Fa, Fabio Fazio assente (di nuovo): cosa è successo e quando torna

Stasera in tv, domenica 7 aprile, torna Che Tempo che Fa ma non ci sarà Fabio Fazio. Dopo la pausa del programma di canale Nove per le vacanze di Pasqua, CTCF tornerà in onda con quella che sarà una puntata Best Ff della stagione: per il ritorno in pianta stabile nel palinsesto di Nove e per le nuove puntate bisognerà aspettare la settimana prossima, domenica 14 aprile.

Che Tempo che Fa, Fazio ancora in vacanza

Continuano le vacanze per Fabio Fazio e Che tempo che fa. Infatti il talk in onda su Nove è dalla domenica precedente a Pasqua che non va in onda. La scorsa settimana al suo posto la rete ha mandato in onda il film del 1985 Ladyhawke.

Le interviste di stasera

Ecco dunque quali sono le interviste che saramnno trasmesse di nuovo: Martin Scorsese e Wim Wenders, in studio da Fabio Fazio lo scorso febbraio, ma anche rivedere Mahmood, Sabrina Ferilli, Luisa Ranieri, Gianna Nannini, Enrico Mentana e tanti altri ospiti come Chiara Ferragni, la cui intervista fece segnare un 14% di share da record lo scorso 3 marzo su Nove.

