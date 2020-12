Raiplay, Cartoons on the Bay 2020: il festival dell'animazione in versione digitale dal 18 al 20 dicembre

“Cartoons on the Bay 2020”, il festival dell’animazione crossmediale e della TV dei ragazzi sarà su Raiplay, quest’anno in versione completamente digitale, da venerdì 18 a domenica 20 dicembre. Il tema dell’edizione è la tutela e la valorizzazione dell’universo femminile nel panorama dell’animazione internazionale.

“Cartoons on the Bay 2020”, promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com, in collaborazione con Rai Ragazzi e Rai Radio, ha ricevuto nei giorni scorsi dal Quirinale la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica. In concorso lungometraggi, mediometraggi e cortometraggi provenienti da tutto il mondo, con cerimonia di premiazione online da sabato 19 dicembre alle 17. Ampio il programma professionale, con i panel “Cosa guardano i ragazzi? Strategie dei Broadcast Europei”, “Un Mondo TV”, “Il mondo di For Fun Media con Topo Gigio e Topo Tip”, “Videogiochi e animazione”, “Next minds making of”, “Le novità di Rai Ragazzi” e ancora l’assegnazione del Premio Laganà. . Numerosi gli appuntamenti in programma: “Women. Il nuovo storytelling”, “Women in gaming”, “Dal foglio all’azione eroine moderne nei fumetti e nelle serie tv”, “L’universo femminile nel mondo dell’animazione”, “Women in Animation. USA”, “Women in Action Together! Europe”. Ampia la retrospettiva delle opere, da “Sugar Love” (Laura Luchetti) a “Intramoenia” (Mad Entertainemt), da “La Ballata dei Senzatetto” (Monica Manganelli) a “Delitto Naturale” (Valentina Bertuzzi). “Cartoons on the Bay” consegnerà il Premio alla carriera a Francesco Tullio Altan, papà della Pimpa e aprirà la Hall of fame del Festival a due giganti dell’animazione, Guido Manuli, intervistato da Oscar Cosulich, e Don Bluth, protagonista delle masterclass “Draw as you please” e “The bouncing ball” nonché creatore del manifesto dell’edizione 2020 di “Cartoons”. Il Premio studio dell’anno andrà invece a Cartoon Saloon, del quale sarà presentata un’ampia retrospettiva. Nel corso del Festival sanno annunciati anche i vincitori concorso Pitch Me 2020. Molti i film in visione unica a “Cartoons on the Bay”, programmati su RaiPlay in date e orari stabiliti: “The secret of kells”, “Song of the sea”, “I viaggi del principe”, “Phantom boy”, “Un gatto a Parigi”, “The breadwinner”, “Sasha e il Polo Nord”, “Arctic dog”, “Trash”, “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Dicembre 2020, 19:34

