Fuliminacci, "Un fatto tuo personale": il video del suo nuovo singolo

Fulminacci torna con “Un fatto tuo personale”, il video del suo ultimo singolo. Il video di “Un fatto tuo personale” è ambientato in una Terra desolata, dopo la caduta di un meteorite che ha portato con sé un misterioso alieno, unico essere vivente rimasto sul pianeta insieme a Fulminacci.

Il video di “Un fatto tuo personale” è scritto e diretto da Danilo Bubani e prodotto da Land Ho: uno sci-fi polveroso che racconta una fine del mondo in technicolor in cui i colori primari esplodono sullo schermo. L’ultimo uomo sulla terra non perde l’eleganza ma soprattutto la fiducia di non essere solo finché vivo. Land Ho esplora così una dimensione post apocalittica fatta di dettagli architettonici, alieni e un inspiegabile ottimismo: “Un fatto tuo personale è il titolo della mia nuova canzone – ha commentato il cantautore romano - L’ho scritta pensando alle persone, a quanto sia facile cadere nelle trappole dei pregiudizi, a quanto sia difficile ma necessario mettere in discussione certe convinzioni ricevute in eredità dalla storia. Ho avuto il piacere di affidare la produzione Frenetik & Orang3. E si sente”

Con la genialità espressiva che già lo contraddistingue, Fulminacci riesce a rendere semplici e immediate riflessioni di grande profondità. La ricercatezza del nuovo brano si intravede già dalla della sua cover, tra le prime realizzate con l’intelligenza artificiale. Come le favole della buonanotte condizionano i sogni dei bambini, così si è scelto di raccontare le canzoni di Fulminacci al computer, dando in pasto al GAN (generative adversarial network) delle suggestioni. Centinaia di immagini trasmesse all’intelligenza artificiale, che ne analizza i pixel generandone di nuove e fondendole tra loro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Dicembre 2020, 18:17

