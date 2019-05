Bianca Guaccero si commuove leggendo la lettera della mamma: «Mia figlia Alice mi ha cambiato la vita»

Elena Santarelli, la lettera del figlio Giacomo guarito dal tumore nel giorno della festa: «Sei una mamma speciale»​

Domenica 12 Maggio 2019, 16:21

La stagione televisiva di, a Detto Fatto, è ormai conclusa e la conduttrice e showgirl è ospite di Mara Venier a Domenica In. La conduttrice pugliese si è raccontata a 360 gradi, spiegando anche di non vedere l'ora di tornare a casa: «Con il Giro d'Italia nel palinsesto Rai, la stagione di Detto Fatto è finita e ora aspetto solo di tornare nella mia, per godermi il mio mare e tutti i miei amici e parenti. Sono una donna fortunata, ho tanti ottimi amici che sanno rendermi felice».A Mara Venier,, nel giorno della Festa della Mamma, ha raccontato anche il rapporto che la lega alla figlia Alice, di quattro anni. «Devo dire che è una figlia speciale: tutti i figli lo sono, ma se per un genitore è normale amare i propri figli, non è facile avere figli capaci di farti sentire amata» - ha spiegato- «Non sto più con suo padre, dico sempre che "siamo una squadra fortissimi". Lei, così piccola, mi ha insegnato a superare tutte le mie paure. Quando ero adolescente soffrivo di attacchi di panico, ero molto riflessiva ed introversa e a volte non ero in grado di reagire agli attacchi esterni. Da quando è nata, la mia vita è cambiata e io con lei».Si passa poi ai ricordi, a cominciare dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2008. «Ricordo che mi chiamò Pippo Baudo per fissare un appuntamento, lo incontrai e lui mi propose di partecipare accanto a lui» - ricorda- «Lì per lì, ho avuto una reazione fredda: non sapevo cosa dire né fare, poi tornai a casa da mia madre e iniziai ad urlare».viene anche consegnata una toccante lettera della madre: «Sei una figlia e una mamma speciale, i figli sono ciò che di più sensato e forte la vita può donare. Per te è stato un anno impegnativo ma ricco d'amore. Non è facile averti lontana da me, ma sono felice così, perché l'importante è che tu stia bene. Mille avventure attendono me, te e la piccola Alice».riesce a contenere tutte le emozioni, tranne quando ripensa all'ultima stagione di Detto Fatto: «So che non riuscirò mai ad essere all'altezza di tutto l'amore che ho ricevuto dal pubblico, mi hanno fatto stare bene dopo un periodo difficile, quello della separazione dal papà di mia figlia».Dopo le lacrime,ha scherzato così sulla propria situazione sentimentale: «Avrei voluto dare una famiglia vera a mia figlia, non esserci riuscita è stato un po' un fallimento. Comunque, sono single per scelta: lo faccio per salvare la vita... degli altri». L'ultima battuta serve per pubblicizzare Il grande spirito, il film uscito il 9 maggio che vedeprotagonista insieme a Sergio Rubini e Rocco Papaleo: «Per me è un vero privilegio lavorare con loro, come tutti i film di Sergio è surreale ma profondo».