Barbara D'Urso, Mengacci boccia la scelta di Anna Tatangelo: «Per il mio Scene da matrimonio avrei visto meglio lei»

Davide Mengacci commenta la scelta di far condurre un programma la domenica pomeriggio su Canale 5 ad Anna Tatangelo. «Avrei scelto Barbara D'Urso al posto della cantate» ha dichiarato l'ex conduttore di Scene da matrimonio.

Come reso noto da Pier Silvio Berlusconi, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, su Canale 5 torna in onda il programma «Scene da matrimonio». A condurre il programma ci sarà Anna Tatangelo nell'inedita veste di presentatrice. Un programma che ricalcherà il format già presentato negli anni '90 e 2000 dove una coppia verrà accompagnata nel loro viaggio di preparazione al matrimonio fino al fatidico sì.

Il programma, nonostante sia andato in onda in maniera totalmente spezzettata (dal 1990 al 1996, poi 2012 e 2015) ha visto sempre la conduzione di Davide Mengacci. All’epoca il programma ottenne un notevole successo, diventando uno dei primi ad aver deciso di essere prodotta interamente senza l’ausilio di uno studio televisivo.

Nonostante l’ottimo successo ottenuto da Davide Mengacci nelle scorse edizioni, Mediaset ha deciso di puntare su un volto nuovo come Anna Tatangelo. Si tratta comunque di una grande prova di fiucia nei confronti della Cantante da parte della rete, siccome si tratta della vera prima esperienza televisiva per l’ex moglie di Gigi D’Alessio al timone di un programma.

Mengacci è apparso poco convinto della scelta fatta da Mediaset. Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, il conduttore rivela che avrebbe scelto per la conduzione Barbara D’Urso, la conduttrice storica del salotto della Domenica su Canale5

«Io non avrei osato. Avrei fatto una scelta diversa, avrei optato per una conduttrice più tradizionale come Barbara d’Urso» specificando di non essere mai stato contattato per ritornare nel programma: «L’ho saputo dai quotidiani». Successivamente Davide Mengacci parla della dura sfida televisiva che dovrà affrontare Anna Tatangelo contro Domenica In di Rai 1 condotto da Mara Venier: «Penso che si troverà in una situazione difficile».

