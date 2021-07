Uomini e donne, da Maria De Filippi arriva la prima tronista transessuale

Maria De Filippi aveva già fatto sapere che nelle nuova edizione di “Uomini e donne” ci sarebbe stato un cambiamento nei protagonisti e pare proprio che come al solito sia stata di parola. “Uomini e donne”, Il dating show di casa Mediaset, sembra infatti che stia per aprire le porte alla prima tronista transessuale.

Uomini e donne di Maria De Filippi la prima tronista transessuale

“Uomini e donne”, lo storico dating show condotto da Maria De Filippi su Mediaset avrebbe in serbo una grande novità, dopo l’introduzione del trono over e del trono gay, sarebbe pronto ad accogliere sotto il vigile occhio delle telecamere la prima tronista transessuale. D’altronde proprio ultimamente la conduttrice, aveva fatto capire di volere un cambiamento dai protagonisti del programma, troppo attaccati ai social e poco alla “vita vera”: “Cerco un tronista – aveva svelato in una recente intervista a “Oggi” - che faccia l'elettricista sui tetti, non voglio più certi condizionamenti da quando ho capito che i social erano diventati per loro un cliché, e per questo ho deciso di cambiare, voglio la vita vera”.

Elettricisti a parte, la conduttrice starebbe appunto per far entrare in scena la prima tronista transessuale del programma. Una svolta svelata da Giuseppe Candela per il sito “Dagospia”, secondo cui la nuova protagonista, il cui nome è ancora avvolto dal più assoluto riservo, sarebbe una commessa che ha già terminato il suo ciclo di transizione.

L’appuntamento per la nuova edizione di “Uomini e donne” è comunque a settembre, dove verrà confermato un mix del trono over e di quello classico, quest'ultimo con quattro tronisti, di cui due uomini. E per quella data l’identità della nuova segretissima concorrente in cerca d’amore sarà sicuramente svelata…

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Luglio 2021, 17:37

