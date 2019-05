Barbara D'Urso, Vittorio Sgarbi show a Live. «Ma si è addormentato?». Poi lei s'infuria: «Capra»

di Emiliana Costa

Giovedì 30 Maggio 2019, 11:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Sule ultime novità. Il critico d'arte, ospite di, ha partecipato ieri al blocco dedicato al. Blocco iniziato dopo mezzanotte e mezza, dopo la lunga pagina dedicata aed. Vittorio Sgarbi era in collegamento e quando la sua immagine è apparsa sullo schermo in studio,: «».A quel punto è intervenuta la conduttrice: «». E Sgarbi replica: «». Dopo la gag iniziale, si inizia a parlare del tema del giorno: prostitute e sesso virtuale.Barbara D'Urso sostiene di non condividere gli uomini sposati che tradiscono in questo modo. Sgarbi è in disaccordo: «Hai detto che ti fanno schifo gli uomini...». Ma la conduttrice s'infuria: «». Il critico risponde per le rime: «». Ma alla fine anche questo momento si risolve con una risata. Vittorio Sgarbi e Barbara D'Urso colpiscono ancora.