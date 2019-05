Ascolti Tv 29 maggio 2019. Canale 5 dovrebbe fare un monumento a Barbara d'Urso

di Marco Castoro

Ascolti Tv di mercoledì 29 maggio 2019. Barbara d’Urso autentica macchina da guerra per quanto riguarda gli ascolti televisivi. Anche ieri sera ha vinto la prima serata con Live Non è la D’Urso: 3,2 milioni di media spettatori e il 19% di share (Buonanotte Live della durata di 11 minuti: 22,7%). Su Rai1 il film Nemiche per la Pelle 2,8 milioni e il 12%. Su Tv8 la finale di Europa League Chelsea-Arsenal 2,6 milioni e il 10,4%. Su Rai3 Chi l’ha visto? 2,1 milioni e il 9,9%. Su Rai2 Boston Caccia all’uomo 5,8%. Su Italia 1 Scontro tra Titani 5,4%. Su Rete4 Freedom Oltre il Confine 4,9%. Su La7 Lawrence d’Arabia 2,4%. Sul Nove Una bugia di troppo 1.5%.



Nella fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4,5 milioni e 18,2%. Su Canale 5 Striscia La Notizia 4,2 milioni e 16,7%. Su La7 Otto e Mezzo 1,9 milioni (7,7%). Su Rai3 il doppio appuntamento con Un Posto al Sole 5,6%. Su Rete4 Stasera Italia 4,6%. Su Italia1 CSI 4,1%. Su Rai2 Tg2 Post 3,8%. Sul Nove Camionisti in Trattoria 1,7%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 23,9%, su Canale 5 Caduta Libera 21,9%. Al mattino Storie Italiane 18,7%, Agorà 11,3%. Al pomeriggio Uomini e Donne al 22%. In seconda serata Porta a Porta con ospiti i protagonisti di Ballando non supera la d’Urso e non arriva al 10%. Giovedì 30 Maggio 2019, 11:18

