di Marco Castoro

Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Analizziamo gli ascolti di mercoledì 24 ottobre. Su Raiuno c'è la Champions League e il successo di tappa è assicurato. Barcellona-Inter ha conquistato oltre 4,6 milioni di spettatori pari al 18,4% di share. Nulla da fare per i competitor. A cominciare dal secondo episodio della seconda stagione di Rocco Schiavone che su Raidue è stato visto da una media di oltre 2,6 milioni e 11% di share. Per il terzo posto Che Bella Giornata su Canale 5 supera di un soffio Chi l'Ha Visto? su Raitre: 10,4% contro 10,1%. Anche il Segreto (7,4%) su Rete4 si è preso la soddisfazione di superare di un punto di share Harry Potter (6,4%) su Italia 1. Soltanto il 2,6% per Atlantide su La7, battuto pure da MasterChef 7 su Tv8 (3%).In seconda serata riparte con il piede giusto il Costanzo Show 13,8% che supera Porta a Porta (10%). Non poteva essere altrimenti con la presenza in contemporanea di tanti fedelissimi ospiti nel salotto di Canale 5, da Sgarbi a Corona, da Parietti a D'Agostino, da Platinette a Malgioglio, dalla Ventura a Belen.Nel pomeriggio dominato da Canale 5, con Barbara d'Urso che ormai stacca nettamente La Vita in Diretta, c'è da notare la crescita di Tagadà su La7. Il contenitore di Tiziana Panella ha fatto un colpaccio ospitando la duchessa di York che ha parlato sia del suo impegno benefico con la fondazione "Children in Crisis" (costruite 57 scuole ed educati oltre un milione di bambini in tutto il mondo), sia di cibo italiano e diete con l'esperto Gianluca Mech. La Ferguson ha voluto ricordare anche Lady Diana, sua grande amica.