Ascolti Tv 19 ottobre 2020, al Gf Vip se la ridono. E Striscia batte i Soliti Ignoti

Ascolti Tv lunedì 19 ottobre 2020. Su Rai1 Io ti Cercherò ha conquistato 4.446.000 spettatori pari al 18,5% di share. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip 3.429.000 e 20,7% (Grande Fratello Vip Night 1.666.000 e 32%). Su Rai3 Report 2.573.000 (10,4%). Su Rete4 Quarta Repubblica 1.011.000 (5,5%). Su Italia 1 Killer Elite 1.325.000 (5,5%). Su Rai2 Fire Squad Incubo di Fuoco 729.000 (3,2%). Su La7 Grey’s Anatomy 565.000 (2,4%). Su Tv8 Gomorra 4 fa 579.000 (2,4%), sul Nove Ultimo, il Capitano 274.000 (1,1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.738.000 (17,6%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 5.182.000 (19,1%). Su La7 Otto e Mezzo 2.261.000 (8,3%). Su Rete4 Stasera Italia 1.388.000 (5,3%) nella prima parte e 1.194.000 (4,4%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.055.000 (3,9%). Su Italia1 CSI 1.083.000 (4,1%). Su Rai3 Tutto su mia Madre 1.116.000 (4,4%) e Un Posto al Sole 1.717.000 (6,4%). Su Tv8 Guess my Age 586.000 (2,2%), sul Nove Deal with It Stai al gioco 583.000 (2,2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.446.000 (21,5%). Su Caduta Libera 3.958.000 (19,9%). In seconda serata su Rai1 Sette Storie con Monica Maggioni 1.005.000 (8,3%), su Italia1 Tiki Taka La Repubblica del Pallone con Piero Chiambretti 400.000 (5,6%). Al pomeriggio vanno forte su Canale 5 Uomini e Donne 2.997.000 (23,9%) e il Grande Fratello Vip 2.258.000 (20,8%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Ottobre 2020, 11:46

