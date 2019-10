Ascolti Tv 30 settembre, I Soliti Ignoti e Striscia fanno il pienone. Temptation Vip 2 si avvicina a Montalbano come share

Ascolti Tv di ieri lunedì 30 settembre 2019. Su Rai1 Il Commissario Montalbano La Vampa d’Agosto in replica è stato visto da una media di oltre 4 milioni e mezzo di telespettatori pari al 20,4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.46 all’1.08 – la quarta puntata di Temptation Island Vip 2 registra 3,3 milioni e il 20,2% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile 7,8%. Su Italia 1 Rambo 2 La Vendetta 5,8%. Su Rai3 Indovina chi Viene a Cena 5,8%. Presa Diretta 5,1%. Su Rete4 Quarta Repubblica 5,3%. Su La7 Il Socio 2,4%. Su Tv8 Agente 007 Bersaglio Mobile 1,4%. Sul Nove Emanuela Orlandi Il Caso è Aperto 1,1%. Sul 20 Scontro tra Titani 1,7%. Su Rai4 il film Le Colline Hanno Gli Occhi 1,8%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 I Soliti Ignoti superano i 5 milioni con il 19,8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,8 milioni e 18,7%. Su Rai3 Un Posto al Sole 6,8%. Su La7 Otto e Mezzo 6,5%. Su Rete4 Stasera Italia 5,5%. Su Rai2 Tg2 Post 3,2%. Su Italia1 CSI 4,7%. Su Tv8 Guess My Age 1,8%. Sul Nove Little Big Italy 1,5%. Nel Preserale L’Eredità 4,2 milioni (23,4%). Su Canale 5 Caduta Libera 3,5 milioni (20,2%). Su Rai2 Nella Mia Cucina non lievita (2,5%). Nella giornata: Storie Italiane 18%, Mattino5 15%, La Prova del Cuoco 12,3%, Forum 18,8%, Vieni da me 12,2%, Uomini e donne 23,4%, Pomeriggio5 18,5%, La Vita in diretta 13,7%. In seconda serata Povera Patria 6,5%, Frontiere 9,1%. Martedì 1 Ottobre 2019, 11:34

