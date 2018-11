Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Analizziamo gli ascolti di martedì 6 novembre 2018. Tra le fiction di Raiuno quella che fa meno ascolti è la più attesa,I Medici 2, con Lorenzo il Magnifico e la sua famiglia protagonisti. Tuttavia, seppure i 4 milioni di telespettatori sono soltanto sfiorati, la serata è vinta ugualmente con il 16,5% di share. Al secondo posto Le Iene con il 10% che superano il film Vacanze ai Caraibi trasmesso da Canale 5 (8,3%) e Stasera tutto è Possibile al 7,6% in onda su Raidue. Bene Il Segreto su Retequattro che con il 6,8% di share fa meglio dei due talk, diMartedì (6,4%) e #Cartabianca (5,3%).Su Tv8 MasterChef 7 fa il 2,3%. Mentre la Champions League in esclusiva su Sky Sport fa ottimi ascolti per una pay tv: Inter-Barcellona è stata vista da una media superiore al milione di spettatori con 4,1% di share, mentre Napoli-Paris Sg è stata seguita da 838 mila, pari al 3,3% di share.In seconda serata Mai dire Gf Vip su Italia 1 supera Porta a Porta: 11% contro il 10,2% di share. Matrix fa il 7,6%. All'ora di pranzo cresce La Prova del Cuoco al 13% ma il competitor Forum vola al 20%. Nel preserale Caduta Libera con il 21,5% è a un passo da L'Eredità. Nel pomeriggio va fortissimo su Raitre Geo al 13,4%.