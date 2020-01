Ascolti Tv 9 gennaio 2020, Don Matteo riparte da 7 milioni. Boom di Porta a Porta con Favino

Ascolti Tv giovedì 9 gennaio 2020. Su Rai1 Don Matteo 12 riparte da 7 milioni di spettatori pari al 30,6% di share. Su Canale 5 The Legend of Tarzan 1,8 milioni e 7,9%. Su Rai2 l’incontro di Coppa Italia Torino-Genoa 6%. Su Italia 1 Barry Seal Una Storia Americana 6,4%. Su Rai3 Stati Generali 4%. Su Rete4 Dritto e Rovescio 5,6%. Su La7 PiazzaPulita 4,7%. Su Tv8 Memorie di una Geisha 1,4%. Sul Nove l’incontro della Supercoppa di Spagna Barcellona-Atletico Madrid 2,8%. Su Rai4 Criminal Minds 1,9%. Su Sky Uno MasterChef 9 3,2% nel primo episodio e 3,7% nel secondo.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno oltre 6,3 milioni con il 23,8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia supera i 4,3 milioni e 16,2%. Su Italia1 CSI Miami 4,7%. Su Rai3 Generazione Bellezza 5,2% e Un Posto al Sole 6,8%. Su Rete4 Stasera Italia 5,4%, su La7 Otto e Mezzo 6,3%. Su Tv8 Guess my Age raggiunge il 2,7% di share. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità oltre 5,2 milioni (25%). Su Canale 5 Avanti un Altro! più di 4,2 milioni con il 20,7% di share. In seconda serata boom di Porta a Porta con Favino e Stefania Craxi: 1.390.000 di media spettatori con il 16,5% di share. Venerdì 10 Gennaio 2020, 11:41

