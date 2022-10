Ascolti Tv 7 ottobre 2022, boom di Tale e Quale Show che stacca Viola

Ascolti del 7 ottobre 2022 in Prima Serata su Rai1 Tale e Quale Show cresce (picco del 29%) e arriva alla media di 3.604.000 spettatori pari al 22,6% di share. Su Canale5 invece cala dopo la prima la fiction Viola come il Mare 2.868.000 (17,5%). Su Rete4 Quarto Grado 1.046.000 (7,3%). Su La7 Propaganda Live 833.000 (6%). Sul Nove Fratelli di Crozza 1.107.000 (5,8%). Su Italia1 Rambo 2 La vendetta 1.224.000 (6,6%). Su Rai2 Le tre vite di Donato Bilancia 548.000 (3%). Su Tv8 MasterChef 408.000 (2,6%). Su Rai3 Flesh and Blood 419.000 (2,3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.303.000 (21,7%). Su Canale5 Striscia la Notizia 3.746.000 (18,9%). Su Italia1 N.C.I.S. New Orleans 1.102.000 (5,6%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.421.000 (7,3%) e Un Posto al Sole 1.482.000 (7,4%). Su La7 Otto e Mezzo 1.544.000 (7,8%). Su Rete4 Stasera Italia 1.085.000 (5,6%) e 1.058.000 (5,3%). Su Rai2 Tg2 Post 647.000 (3,2%). Su Tv8 100% Italia 355.000 (1,8%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo 443.000 (2,3%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 4.268.000 (27,6%). Su Canale5 Caduta Libera 3.173.000 (21,1%).

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Ottobre 2022, 12:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA