Ascolti Tv 5 aprile 2019, vola Canale 5 con Striscia e il record di Ciao Darwin. Crescono i Fratelli di Crozza sul Nove

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ascolti Tv di venerdì 5 aprile 2019. Su Canale 5 la quarta puntata di Ciao Darwin 8 Terre Desolate, con la sfida Messaline vs Giuliette durata fino a mezzanotte e 50 minuti, è stata vista da una media di 4,7 milioni di spettatori pari al 25% di share. Per Paolo Bonolis una serata da incorniciare perché prima di Ciao Darwin ci sono i 3,5 milioni di Avanti un altro nel preserale. Tra i due Bonolis ottimo risultato per Striscia la Notizia (oltre 5 milioni e il 20,8% di share) che supera I Soliti Ignoti (4,8 milioni e 19,7%). In prime time su Rai1 la terza puntata de La Corrida con Carlo Conti è stata seguita da 4 milioni di spettatori, pari al 18,4% di share. Su Rai2 lo speciale L’Aquila 4,2%. Su Italia 1 il film Lucy 5,4%. Su Rai3 La famiglia Bélier 4,1%. Su Rete4 Quarto Grado 5,4%. Su La7 Propaganda Live 5,1%. Su Tv8 Io & Marley 0,9%. Ottima performance sul Nove per Fratelli di Crozza 5,3%, record stagionale.In fascia Access su Rai2 Tg2 Post 3,1%. Su Italia1 CSI 4,5%. Su Rai3 Non ho l’età 4,9% e Un Posto al Sole 6,8%. Su Rete4 Stasera Italia 4,4%, su La7 Otto e Mezzo 7,2%. Su Tv8 Guess My Age 2,4%. Sul Nove Boom 1,3%. Nel Preserale L’Eredità 4,4 milioni e il 25,2%.