Ascolti Tv 4 novembre 2020, Tg1 al bacio con 8 milioni di spettatori e il 30%

Ascolti Tv mercoledì 4 novembre 2020. Su Rai1 la replica di Ulisse Il Piacere della Scoperta ha conquistato 3.209.000 spettatori pari al 14,7% di share. Su Canale5 la prima puntata di All Together Now 3 registra 2.821.000 spettatori e il 14,8%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? 1.887.000 (8,4%). Su Italia1 The Great Wall 1.513.000 (6%). Su Rai2 Tg2 Post America 2020 1.060.000 (4,1%). Su Rete4 Speciale Stasera Italia 904.000 (4%). Su La7 Atlantide 634.000 (3,6%). Su SkySportUno la partita di Champions League Ferencvaros-Juventus 758.0000 (2,9%). Su Tv8 X Factor 474.000 (2,3%). Sul Nove L’Assedio 307.000 (1,3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.122.000 (17,9%). Su Canale5 Striscia la Notizia 4.437.000 (15,6%). Su La7 Otto e Mezzo 2.112.000 (7,4%). Su Rete4 Stasera Italia 1.428.000 (5%) nella prima parte e 1.504.000 (5,3%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.328.000 (4,7%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.021.000 (3,6%) e Un Posto al Sole 1.720.000 (6%). Su Italia1 C.S.I. Scena del Crimine 932.000 (3,2%). Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 636.000 (2,2%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 509.000 (1,8%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.881.000 (21,5%). Su Canale5 Caduta Libera 3.908.000 (17,6%). Su Rai3 Tg Regione alle 19.35 registra 4.234.000 (17,8%). Ma è il Tg1 delle 20 con Emma D’Aquino in conduzione che va fortissimo: 8.112.000 spettatori e il 29,6% di share.

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 1.002.000 (11,3%). Su Canale5 Tg5 Notte 542.000 (10%). Su Italia1 Pressing Champions League 911.000 (8,4%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 717.000 (8,2%). Su Rai2 ReStart con Annalisa Bruchi 197.000 (2,3%).

L’altra notte così le maratone per le Elezioni Usa: su Rai 1 Speciale Porta a Porta dalle 2:00 alle 6:42 ha ottenuto una media di 188.000 spettatori pari al 10,3%. Su La7 Speciale TgLa7 con Enrico Mentana dalle 2:00 alle 9:32 è stato visto da una media di 301.000 spettatori (8,2%). Su Rai 3 Speciale Tg3 con Giovanna Botteri dalle 2:00 alle 7:00 ha incollato al video 130.000 spettatori (6,7%).

