Ascolti Tv 4 giugno 2019, la Ventura non è da urlo. Bene La7 con Otto e Mezzo e diMartedì. Alle donne piace la Dottoressa Schiacciabrufoli

Ascolti Tv di martedì 4 giugno 2019. Su Rai1 Volevamo andare Lontano Bella Germania ha conquistato una media di 2,8 milioni di spettatori pari al 13,7% di share. Su Canale 5 La Casa di Famiglia è stata vista da 2,5 milioni e l’11,4%. Su Rai2 la finale di The Voice of Italy è stata seguita da 1,7 milioni e dal 10,8% di share. Su La7 buon bottino per DiMartedì con 1,8 milioni e l’8,7%. Su Rai3 #Cartabianca 5,6%. Su Italia 1 Godzilla 5,5%. Su Rete4 Freedom 4,9%. Sul Nove A Testa Alta 2%. Su Tv8 Mediterraneo 1,8%.

Nella fascia Access Prime Time successo per Canale 5 con Striscia la Notizia che registra una media poco inferiore ai 4,2 milioni di spettatori con uno share del 18,1%. Su Rai1 Techetechetè 16,2%. Su La7 Otto e Mezzo 7,7%. Su Rai3 Che ci Faccio Qui 6,1% e Un Posto al Sole 7,2%. Su Rai2 Verso la finale di The Voice 6,1%. Su Rete4 Stasera Italia 5,6%. Su Italia1 CSI 4,3%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,2%. Sul Nove Chi ti conosce? 0,8%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 21,7%, su Canale 5 Caduta Libera 22,8%. Al Pomeriggio domina la D’Urso che arriva a superare anche il 19%. In seconda serata da segnalare il record per la Dottoressa Schiacciabrufoli su Real Time: 2,7% di share ma oltre il 7% tra il pubblico femminile. Mercoledì 5 Giugno 2019, 11:14

